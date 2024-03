Les voyageurs de Nevers, Montchanin et Le Creusot sont de nouveau reliés à Dijon en TER Mobigo !

Les 2000 voyageurs quotidiens ont retrouvé le plaisir et le confort de voyager en TER Mobigo sur une ligne ferroviaire fraichement rénovée permettant notamment aux neversois de rejoindre directement Dijon.

Avec cette réouverture, près de 8.5 allers-retours sont proposés aux nivernais pour relier la capitale bourguignonne.

De plus, SNCF Voyageurs a souhaité profiter de cette occasion pour tester de nouveaux services auprès des voyageurs de la ligne.

Nouveaux Services voyageurs

En gare de Nevers, les trains de pointes du matin et du soir en direction du Creusot partiront désormais du quai A.

A bord des TER, un agent de service client sera à la disposition des voyageurs dans un espace identifiéAfin de faciliter l’accès aux trains au plus grand nombre, les circulations TER en direction de Dijon aux heures de pointes partent de la voie « A » en gare de Nevers.A bord, un agent de service client est à disposition des voyageurs à dans un espace identifié afin de répondre à leurs sollicitations.

Les voyageurs chagnotins et de la vallée de la Dheune retrouvent également les services TER pour se rendre directement à Chalon sur Saône et Montchanin !

L’offre de 9 allers-retours TER Mobigo Montchanin <> Chalon via Chagny est également remise en place depuis le 17 février dernier.

Les voyageurs peuvent retrouver tous ces renseignements sur les canaux d’informations TER Bourgogne Franche Comté :