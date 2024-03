19 mars 1962 : La FNACA se souvient

Juste avant de se rendre à la cérémonie officielle organisée par la Ville de Chalon-sur-Saône, une délégation de la FNACA Chalon-Ville s'est recueillie un peu plus tôt sur la Place du 19 mars 1962. Plus de détails avec Info Chalon.

Jean-François Drillien, le co-président et des membres du comité de la Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie (FNACA) Chalon-Ville s'étaient donné rendez-vous devant le monument de la Place du 19 mars 1962.

Cette cérémonie intime a eu lieu à 10 heures 15, juste avant la cérémonie officielle organisée par la Ville de Chalon-sur-Saône au Monument aux Morts - Esplanade de la Légion d'Honneur, Quai Gambetta, à l'occasion de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

L'occasion pour ses anciens combattants de se recueillir et déposer une gerbe devant ce monument érigé à la mémoire des 49 Chalonnais morts en Afrique du Nord entre 1954 et 1964.

(Photo gracieusement fournie par Robert Bergamo)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati