Jean-Christophe REMOND réélu à la présidence de la Fédération des Vignerons Indépendants de Saône et Loire pour un mandat de 3 ans.

Jean-Christophe REMOND, 55 ans, est installé à Charnay-Lès-Mâcon depuis 1997 et y exploite 14 ha de vignes avec sa femme.

Le mouvement des Vignerons Indépendants est national et regroupe les vignerons qui travaillent leurs vignes, récoltent leurs raisins, vinifient leurs vins et les commercialisent. En France, 7000 vignerons adhèrent au mouvement et environ 150 plus spécifiquement en Saône et Loire. Il a une dimension syndicale de défense du métier, mais il aide aussi ses adhérents en proposant des services (vente de capsules, salons, formations, achats groupés, veille réglementaire etc...).

Bien sûr, l’un des objectifs des Vignerons Indépendants est d’assurer la promotion du métier de vigneron, grâce à son logo, qui est reconnu par les consommateurs. C’est dans ce cadre que la Fédération de Saône-et-Loire organise chaque année en juin la marche gourmande « Vins et Gourmands en Promenade », qui permet de mettre en avant les Vignerons Indépendants du département, ainsi que leurs vins, représentant toutes les appellations de la Bourgogne du Sud. Cette année, elle sera organisée le 23 juin au départ de Saint-Amour-Bellevue et mettra à l’honneur l’appellation Saint-Amour.

Avec l’appui de son conseil d’administration, Jean-Christophe REMOND souhaite maintenant poursuivre le développement de la fédération en mettant en œuvre son projet de mandature 2024-2026 dont les grandes lignes sont :

- La promotion des domaines adhérents

- Fédérer et accroitre la reconnaissance de notre Fédération auprès des instances et du monde viticole

- La communication grand public et la promotion de notre logo

- L’information et la formation pour ses adhérents

- Le développement des services à ses adhérents