"L'Espace des Arts perd un amoureux, un allié précieux de la culture publique" pour 'Équipe de l'Espace des Arts et l'Association des Scènes nationales

C'est avec une très grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Philippe

Buquet, survenu ce mardi 19 mars 2024. Avant d'être la disparition du grand directeur de l'Espace des Arts qu'il fut de 2002 à 2019, de l'ancien directeur du Théâtre du Rond-Point ou de l'administrateur du Théâtre National de Strasbourg, c'est celle d'une personnalité de haute rigueur morale et d'un engagement indéfectible au service des artistes et du spectacle vivant que nous tenons ici à saluer. Cet Espace des Arts de Chalon-sur-Saône qu'il a conduit à un niveau de notoriété national, ces espaces de l'art qu'il a su construire, ouvrir et animer d'une présence inspirée et d'Une énergie peu commune, perd aujourd'hui un allié précieux de la culture publique. Qui a croisé professionnellement son chemin, résolu et joyeusement combatif, sait quelle forte empreinte il laissera. Qui a su nouer avec lui une amitié sincère sait la profondeur de ses fidélités. Philippe Buquet était de ces hommes capables de faire front, et jusqu'à ses derniers instants, lui qui aimait fréquenter Montaigne, de ne considérer la mort que comme la fin de la vie. Il a su rester cet homme debout qui osait regarder plus loin. Il aurait sans doute aimé qu'on cite pour lui, une dernière fois, le monologue de Jaques Le monde entier est un théâtre

Où tous, hommes et femmes, sont de simples acteurs Ils y ont leurs entrées, leurs sorties, et chacun

Joue bon nombre de rôles dans sa vie Beaucoup d'entre nous perdent aujourd'hui un complice ou un compagnon de route, tant d'autres un ami. Nous nous associons à la douleur de ses proches et rendrons un hommage amical public

à Philippe Buquet à la rotonde de l'Espace des Arts, le lundi 25 mars ç 15h30.



L'Équipe de l'Espace des Arts et l'Association des Scènes nationales