Du côté du handball Club Saint-Marcel

Ce week-end, les équipes du HBSM voulaient enchainer les victoires, mais hélas, les résultats n’ont pas suivi : à commencer par l’équipe fanion qui recevait l’équipe C de Nevers. Et lors de ce match, les verts ratent leur première période et sont menés à la pause de quatre buts. En seconde période, les joueurs locaux se réveillent et passent devant leurs adversaires du soir 25 à 23 mais vont connaître une fin de match terrible en ne marquant aucun but durant les sept dernières minutes, voyant ainsi les nivernais l’emporter 25 à 26. Prochain match, ce samedi, sur le terrain de La Machine.



En ce qui concerne l’équipe réserve, elle se déplaçait à Autun et réalisera une bonne première mi-temps face une solide équipe autunoise puisqu’elle est à égalité à la pause. Mais en seconde période les verts ne défendent plus et encaissent 20 buts, beaucoup trop pour l’emporter face à leurs adversaire du soir qui s’imposent sur le score de 34 à 30. Prochain match, pour l’équipe samedi avec la réception du leader Beaune C.

Les -18 garçons, eux, enchaînent les victoires, et conservent la première place à égalité avec Talant en s’imposant largement sur le score de 43 à 30 contre Fontaines les Dijon B. Leur prochaine rencontre sera un gros déplacement à Talant ce dimanche. Les – 15, eux, se déplaçaient à Nuits-Saint-Georges et s’inclinent sur le score de 30 à 27. L’équipe – 13 B s’est, quant à elle, déplacée sur le terrain de Digoin, et a effectué une bien belle rencontre puisqu’elle a largement remporté son match sur le score de 10 à 41. Les -11 filles, elles, se sont imposées 13 à 9 sur le terrain de Mâcon.