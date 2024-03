Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise, à pied ... et à vélo. Un parking à vélos éphémère, gratuit et surveillé sera installé à l’ancienne gare de Givry

Contacté dès novembre dernier par MV2C, l’association organisatrice des courses du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise , VéloSurSaône a élaboré ce projet d’une nouvelle ampleur de parking à vélo. L’association chalonnaise a maintenant l’expérience dans cette offre de service de gardiennage pour de l’évènementiel, activité démarrée en 2022 lors du Forum des Associations de Chalon.

Le contexte du Marathon 2024, avec la nouveauté d’un “village du marathon” situé sur la place d’armes et des combattants de Givry, fait de ce parking à vélo un atout majeur pour accéder facilement et rapidement au plus près du village et de la ligne d’arrivée. Le parking sera situé à la gare de Givry, facilement accessible par la voie verte. En partenariat avec MV2C, les bénévoles de VélosurSaône assureront ce service sur une aire de stationnement qui pourra accueillir 300 bicyclettes et dont l’accès leur sera strictement réservé.

Service gratuit

En arrivant, tout cycliste fera enregistrer son vélo, gratuitement, au guichet et recevra un reçu de parking. Reçu qu’il devra présenter à son départ pour récupérer son bien. Bénévoles de l’organisation des courses ou public spectateurs seront accueillis à ce parking de 7h à 17h ce samedi.