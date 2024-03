A la découverte de l'univers BMW pour deux lycéens de Jeannette Guyot

Deux élèves du lycée Jeannette Guyot scolarisés en terminale BAC PRO Maintenance des Véhicules ont participé au Challenge Écoles 2024 organisé par le groupe BMW qui s'est déroulé dans les locaux de ARAVIS AUTOMOBILE ANNECY le 16 mars.



Les élèves ont été accueillis par le personnel de BMW, qui leur ont présenté les défis à relever dans une ambiance à la fois compétitive et collaborative.

Les élèves ont eu l'opportunité de découvrir les dernières technologies de BMW et d'interagir avec des professionnels de l'automobile, mais aussi de découvrir l'évolution du métier.

La journée s'est conclue par la visite exclusive de la plus belle collection privée de voitures de France, rendue possible par Mme Aubry, proviseure adjointe du lycée. Les jeunes ont pu admirer des véhicules de sport emblématiques et de modèles historiques rares. Le propriétaire de la collection a généreusement partagé son savoir et sa passion avec les élèves, leur racontant l'histoire de chaque voiture, mettant en avant les innovations technologiques et les événements marquants liés à chacune.