AVIS DE DECES - Monsieur Philippe BUQUET

MELLECEY



Marina, son épouse ;

leurs enfants

Nicolas BUQUET et son épouse Mélanie,

Juliette et son époux Etienne DEROCHE ;

Nina, Agathe, Anatole et Côme, ses petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Philippe BUQUET

survenu le 19 mars 2024, à l'âge de 69 ans, des suites de la SLA, maladie de Charcot.

Les obsèques auront lieu dans la stricte intimité le lundi 25 mars 2024.

Un hommage lui sera rendu ce jour-là à 15h30 à l'espace des Arts de Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles uniquement ou dons au profit de la recherche médicale sur SLA, Hôpital Neurologique de Lyon (ARSLA), selon la volonté du défunt.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.