Marathon des vins de la côte chalonnaise : le retour en images de la 4ème édition de la journée des écoles

Le retour en images avec Info Chalon.

Cette journée destinée aux écoles permet aux habitants des villages traversés par le marathon de découvrir et profiter du concept de l’événement et offre une perspective sportive et citoyenne aux enseignants et aux élèves.

Cette journée se partage entre la découverte d’une activité sportive de course longue au cœur des vignes givrotines et des ateliers éducatifs autour de la santé, du développement durable, la préservation de l’environnement et le développement de la citoyenneté.

Au total, ce sont 823 élèves qui ont participé à cette journée ludique et sportive.

Demain, ce sont 5651 coureurs qui sont attendus sous l’arche de départ pour participer aux courses officielles.

Restez connectés, Info Chalon sera évidemment sur le pont !



Amandine Cerrone.