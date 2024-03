L'inflation freine la consommation des fruits et légumes

18,40 kg de pommes et de poires et 11,81 kg de tomates sont mangés chaque année par les Européens. Si 81 % d'entre eux aimeraient consommer davantage de fruits et légumes, les prix – et l'inflation – restent un frein important selon une enquête d'opinion menée en janvier 2024 par l'Interfel avec l'Institut de sondage Bona Fidé.



PLUS DE VÉGÉTAL

À la question de savoir quels sont leurs fruits et légumes préférés, les sondés issus de cinq États membres de l'Union européenne, dont la France, ont répondu spontanément la pomme, la banane et la fraise pour les premiers, et le brocoli, la salade et la tomate pour les seconds. Au niveau de leur consommation réelle, les pommes et les poires, les agrumes et les bananes arrivent sur les premières places du podium, de même que les tomates, les « autres légumes » (aubergines, courgettes, courges…) et les choux. Cependant, les Européens ne s'en nourriraient en moyenne que de 332,56 g par jour d'après les estimations pour 2023, en baisse par rapport à 2022 (350,06 g) et 2021 (368,94 g), alors que 400 g minimum sont recommandés par l'OMS.



Si 64 % des répondants font part de leur désir d'évoluer à l'avenir « vers un régime alimentaire de plus en plus végétal », la moitié cite néanmoins le prix comme frein à cette végétalisation de l'assiette devant la praticité et la qualité gustative, quand 43 % auraient d'ailleurs moins mangé de fruits et légumes « ces derniers mois en raison de l'inflation ». Une large majorité des sondés s'accorde sur la nécessité de mesures européennes pour soutenir la filière et les producteurs, développer une agriculture durable et faciliter leur accès aux ménages par la mise en place d'un chèque spécifique ou la suppression des taxes.