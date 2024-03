«Ce que les habitants nous demandent c’est des médecins et des consultations, pas les préconisations de la chambre des comptes» assure Dominique Lotte

Le vice-président du conseil départemental de santé a eu un gros coup de sang, avec de la colère dans la voix, en réaction aux propos et aux demandes de Jean-Luc Fonteray au nom du groupe Gauche 71. André Accary a annoncé l'arrivée plus que probable d'une «1ère année de médecins», en Saône et Loire, à la prochaine rentrée.