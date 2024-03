CHAMPIONNAT D'EUROPE NBTA - La grande senior du Givry Starlett Club bien loin devant ...

C'était l'épreuve phare des championnats d'Europe qui se jouent ce week-end en Hollande. Et disons-le clairement, la France incarnée par le Givry Starlett Club et son équipe pompons a maîtrisé le sujet.

Deux équipes majeures dans la discipline se partageaient l'épreuve ce samedi en fin d'après-midi. La Hollande, passée en premier, faisait face à la France, sur un thème analogue, à savoir les JO de Paris. Un choix de thème analogue qui semait la crainte avant le passage des Hollandaises. A l'issue des passages, les scores délivrés par les juges internationaux aura été sans appel en faveur des françaises... et franchement sans être adepte de la discipline, il n'y avait effectivement pas photo. Bravo à toute l'équipe et ses encadrants... Il est l'heure d'attendre les résultats officiels qui seront délivrés ce dimanche... Mais on dirait bien que Givry va encore décrocher un titre européen !

L.G