Marathon des vins de la côte chalonnaise : 778 bénévoles ont été mis à l’honneur ce jeudi

Et ce jeudi 4 avril, au sein des salons du Colisée, ce sont les 778 bénévoles, sans qui rien ne serait possible, qui ont été vivement remerciés.

Jean-Louis Gogue, président de l’association, a donc souhaité souligner le travail acharné de ses 778 bénévoles (NDLR : record une nouvelle fois battu cette année).

Des bénévoles volontaires et impliqués qui pour la plupart avaient même pris des jours de congés pour pouvoir participer à l’organisation de ce désormais plus que célèbre marathon.

« Une réussite qui est la vôtre » a ainsi clamé, ému, le président.

Que ce soit en terme d’organisation, de gestion, d’anticipation ou encore de cohésion, les 778 bénévoles ont assuré comme des chefs !

Si bien que le bilan de sécurité a été sans appel : c’est une réussite totale pour cette manifestation sportive 2024.

Monsieur Sébastien Martin, président du Grand Chalon, l’a souligné : « Cet événement de part son ampleur et sa mobilisation est unique et exceptionnel au sein du territoire » avant d’ajouter « Merci à tous ces bénévoles qui permettent de dire non aux visions négatives ! La réussite de ce marathon c’est la réussite de tout un territoire ! »



Amandine Cerrone.