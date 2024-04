AVIS DE DECES - Madame Sophie GUIGNARD

CHALON-SUR-SAÔNE



Martine LEYOUR et son conjoint ;

Chantal FAVEAU et son conjoint ;

ses filles ;

Christine GUIGNARD,

sa belle-fille ;

Charlène, Céline, Loic,

Lilian et Lucie,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille et amis,

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame Sophie GUIGNARD

survenu à l'âge de 86 ans.

La cérémonie civile aura lieu le mercredi 10 avril 2024 à 13h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Sophie repose au funérarium de Saint-Marcel.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son fils,

Dominique

décédé en 2018 ;

son époux,

Jacques

décédé en 2005.