Franc succès de la randonnée pédestre et VTT ‘La Bressane’

Une manifestation sportive qui s’est déroulée de 8 heures à 17 heures 30

Dimanche 7 avril 2024, à partir de 8 heures, au parc de Châtenoy-en-Bresse, organisée par l’association L.A.C.C (Loisirs, Activités, Culture, Châtenoy-en-Bresse), présidée par Babeth Parisot, se déroulait la randonnée pédestre et de V.T.T ‘La Bressane’ avec des parcours de 7,5 / 11 et 18 km pour la marche et 18 / 24 km pour le vélo.

La Présidente de cette association composée de 80 adhérents, assistée de nombreux bénévoles pouvait être satisfaite car plus de 340 personnes ont répondu présent à cette ‘Randonnée Bressane’. Des participants qui effectuaient une boucle sur les communes d’Allériot, Bey, Damerey et un retour sur Châtenoy-en-Bresse.

Un événement basé également sur la solidarité puisque en souvenir de leur collègue Gaëlle Censier, décédée d’un cancer, 1 euro par inscription était reversé à la Ligue contre le Cancer antenne de Chalon-sur-Saône, représentée par sa présidente Solange Bessette.

Clin d’œil à la table d’enregistrement,

A un sympathique groupe de participants

Sur le parcours proposé,

D’un randonneur à 4 pattes,

D’un vététiste qui prend la pose.

Pour information, sachez que l’association L.A.C.C vous propose les dimanches matin de 9 h à 10 h30, une nouvelle activité ‘Fit Dim’ (alternance de marche rapide et de renforcement musculaire), tout en profitant du parc, des petites routes, chemins aux alentours… et en mettant à profit tout le mobilier urbain rencontré dans le village (escaliers, barres, bancs…).

Le photoreportage info-chalon.com et 3 crédits photos à Babeth Parisot.

