L’équipe de rugby féminine Chalon Chagny Les Coquelicots domine Vénissieux 39 à 12

Dès le coup d’envoi, l’équipe local met la main sur le ballon et enchaine les temps de jeu. L’enchainement du jeu au près et du jeu au large, permet de scorer dès la 4ème minute. Un second essai arrive proche du quart d’heure de jeu. A ce moment là du match, le match semble mal engagé pour les visiteuses. Mais un passage à vides des locaux donnera espoir à l’équipe de Vénissieux qui inscrit 2 essais à la 22 et 25ème minute de jeu. Le match est relancé ! La détermination des filles de cette équipe Chalon Chagny permet de reprendre l’avantage par un nouvel essai. 17 à 12 à la mi temps, les joueuses sont prévenues, il faudra être appliqués jusqu’à la fin.

A la reprise de la seconde période, bis répétita, Les Coquelicots prennent le jeu à leur compte et marque un essai à la 44ème minutes. Cette deuxième mi temps sera toute à l’avantage des filles locales qui vont enchainer leur jeu de mouvement avec de très beaux relais entre les lignes avants et les arrières. Elles seront récompensées par 2 nouveaux essais permettant de gagner largement 39 à 12. Aucun point encaissé en seconde mi temps.

Le bonus en poche, les joueuses pouvaient célébrer cette victoire avec les supporters venus en nombres, les élus, partenaires, familles.

L’équipe Chalon Chagny Les Coquelicots conserve sa seconde place mais reste derrière le leader Nantua à 7 longueurs. Le dernier match de championnat sera le 28 Avril à Nantua avec l’ambition de faire tomber cette équipe invaincue.

Le coup d’envoi fictif a été donné par les élus et partenaires présents : Mr Rochette (Conseiller communautaire à la mairie de Chalon), Mr Thevenet (président de l’OMS), Mr Durand (Vice président de l’OMS), Mme Nardelli (Enfaim traiteur), Mr Leguay Conrard (La maison des travaux), Mr Edmont (Directeur Transdev), Mme Gastaldo (Actual Interim).

Ne figure pas sur la photo : Mr Carlot (adjoint aux sports de la mairie de Chalon) et Mme Melin (Vice présidente du Grand Chalon)

Depuis les 10 heures du matin, le stade Léo Lagrange et l’ensemble des bénévoles du rugby féminin Les Coquelicots étaient à pied d’œuvre pour l’organisation d’un tournoi de rugby à 5 regroupant les équipes de Couches, Beaune, Buxy, Mâcon, Digoin, XV Charolais, Rugby Tango Chalonnais, Givry, Montchanin.

Une journée festive au cours de laquelle l’ensemble des joueurs et joueuses ont pu déjeuner ensemble une assiette Kebab, profiter des buvettes, boutiques misent en places.

Une tombola géante a permis de remporter un baby foot offert par la société René Pierre .