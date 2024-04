Le public debout pour applaudir ‘Les possédés d’Illfurth’, ovation pour Lionel Lingelser

Lionel Lingelser est époustouflant dans cette pièce où il joue tous les personnages. Sur scène, pas un décor et pourtant il nous happe avec lui dans ce récit fou où l’on suit un jeune homme nommé Hélios. Ensuite, ce sont les montagnes russes. On rit, parfois jaune, on s’émeut, les larmes nous montent aux yeux puis on repart sur des rires, toujours pudiques. Ce spectacle nous touche autant qu’il nous pousse dans nos retranchements, nous questionne sur ce qui est acceptable ou insupportable, sur ce que nous avons endossé et avec quels matériaux, tant bons que mauvais, nous avons dû nous construire. Il nous rappelle même certains moments de nos vies puis l’humour reprend le dessus pour nous interroger sur ce qu’est la folie.

Un jeu d’acteur remarquable, vrai, et qui nous marquera, à n’en pas douter, très très longtemps.

Le festival Les Utopiks se poursuit : https://www.espace-des-arts.com/

SBR - Crédit photo : Jean Louis Fernandez