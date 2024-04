Cambriolages à Saint-Rémy, les victimes alertent sur la technique du point de colle

Sur les réseaux sociaux, les victimes des cambriolages du week-end de Pâques sur Saint-Rémy, ont souhaité alerter sur la technique du point de colle. "Si vous observez un fil de colle entre votre porte et le dormant, des cambrioleurs viennent potentiellement de marquer votre logement. Effectivement, cette technique presque invisible permet aux intrus de faire du repérage. Le système est très simple. Avec un pistolet à colle, ou bien un tout autre outil capable de venir déposer de la colle liquide, les cambrioleurs viennent poser un point de colle entre votre porte d’entrée et le dormant (partie fixe, encadrement), créant ainsi un fil fin et transparent. Grâce à cette pratique, les cambrioleurs sont capables de déterminer si votre appartement est vide ou non. Ainsi, ils reviendront régulièrement observer si le fil de col a été brisé, signe d’allées et venues dans votre appartement. Si le point de colle est intact, alors, le champ est libre ! Les cambrioleurs peuvent simplement se déguiser en livreur ou se faire passer pour un habitant de la résidence. Ils se déplacent alors dans les couloirs pour faire du repérage et marquer ainsi les portes des appartements, de manière discrète et quotidienne. " précise Vérisure, l'un des spécialistes de la télésurveillance.