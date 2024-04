Saint Rémy : Premiers coups de pelleteuse des travaux d’aménagement d’une passerelle au-dessus de la Thalie route de Buxy D977.

C’était primordial de sécuriser la traversée du pont de la Thalie au niveau de l’entrée de la D977 à St Rémy pour les piétons et les cyclistes. En effet, la largeur des trottoirs du pont ne permet pas aux personnes avec une poussette et autres de circuler en toute sécurité, les obligeant à passer sur la chaussée de circulation routière.

Lundi 8 avril, Florence Plissonnier maire de St Rémy, Didier Picard adjoint à l’urbanisme et Benjamin Munier, directeur des services techniques étaient sur place au démarrage des travaux de génie civil des culées.

Bientôt, la pose d’une passerelle de 29 m de long va sécuriser la traversée de la Thalie, la commune ayant engagé des travaux dont la partie terrassement est en cours. Cette passerelle sera aussi le maillon qui manquait aux deux portions de piste cyclable. Si les travaux avancent normalement, la pose devrait avoir lieu entre mi-juin et fin juin 2024.

Un ouvrage d’art d’un montant d'environ 305 000€ TTC dont une grande partie devrait être subventionnée : 100 000 € dans le cadre du fond de relance, 88 000€ par la région sur appel à projets et 60 000€ par le département, soit environ 80% du coût total. Madame le maire remercie les responsables des services qui font le maximum pour avoir le plus de subventions possibles : « Je suis très heureuse d’avoir pu faire aboutir ce projet. Chaque fois que je passe par cette route et que je vois les mamans avec leur poussette sur la route, j’ai peur pour eux. »

Les travaux ont été confiés à la société EFFIAGE, Est Ouvrage de Tavaux (39) et Atlantique Marine (fabrication de la passerelle).

C.Cléaux