GIVRY RUGBY CLUB - Et une 17e victoire d'affilée

Pour le match contre Auxonne dimanche dernier à Givry, les locaux se sont imposés sur le score final de 42-19.



Pour le Coach Jonathan Guénard : « Dernier match à la maison, qu’il fallait prendre au sérieux même si nous avions gagné 127 à 0 à l’aller. Le match ne fut pas si tranquille que ça car Auxonne marque d'entrée, à 10 minutes de jeu, et score à 0-7. Nos joueurs se sont réveillés avec du jeu en mouvement et passes après contact, pour mener 18 à 7 à la mi-temps. Dans l'ensemble, ce fut un match correct et Auxonne n'a pas fermé le jeu avec une belle paire de centre. Match très intéressant à regarder, mais pas si facile puisque nous ne marquons l’essai du bonus que dans les arrêts de jeu, pour terminer sur un score de 42 à 19. Nous terminons la saison invaincus à la maison. Félicitations au groupe, ils ont travaillé dur pour en arriver là ! »

Prochain match le dimanche 21/04/2024 à Lure, puis finale BFC samedi 27 à Beaune