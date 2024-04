Les lycées publics chalonnais, acteurs majeurs de l’apprentissage!

Vous les connaissez tous, car les plus anciens font partie du paysage chalonnais depuis plus de 100 ans, mais savez-vous que les lycées publics chalonnais proposent aussi des formations en apprentissage?

En groupes autonomes ou en mixité de publics (scolaires et apprentis dans la même classe), les formations proposées par les lycées publics sont gratuites, de qualité et principalement assurées par des enseignants diplômés et titulaires des concours de l’Education Nationale.



Choisir l’apprentissage dans un lycée public, c’est choisir la sécurisation de son parcours scolaire. En effet, un apprenant sous statut scolaire peut décider en cours d’année de changer de statut et de passer en apprentissage s’il signe un contrat. Au contraire, un apprenti qui souhaite rompre son contrat peut le faire en ayant l’assurance de continuer sa formation sous statut scolaire (sauf pour certaines formations proposées uniquement en apprentissage).

Au pilotage de ces formations, les Directeurs(rices) Délégué(e)s aux Formations Professionnelles et Technologiques (DDFPT) en partenariat avec le CFA de l’Education Nationale.

Ils ont en charge le recrutement des apprentis, la recherche d’entreprises partenaires, la mise en place des formations, du calendrier d’alternance et le suivi pédagogique des apprentis.



Voici la liste des formations proposées en apprentissage par les lycées publics chalonnais :



Lycée EMILAND GAUTHEY :

Formations post bac :

BTS NDRC : Négociation et Digitalisation de la Relation Client

FCIL Arts et Couture

Formations pré-bac :

Bac pro MCV : Métiers du Commerce et de la Vente option A et B

Bac pro MA : Métiers de l’Accueil

Bac pro MCC : Métiers de la Couture et de la Confection

CAP EPC : Equipier Polyvalent du Commerce

Contact : Camille MARCOTTO, DDFPT, 06 22 14 36 78 [email protected]



Lycée JEANNETTE GUYOT :

Formations post-bac :

BTS GTLA : Gestion des Transports et Logistique Associée

TP TSMEL : BAC+2 Titre Pro, Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique

FCIL CT : Contrôle technique

CAP CRM : Conducteur Routier de Marchandises en 1 an

CAP Peint : Peinture en carrosserie en 1 an

CAP MIT : Monteur installateur thermique en 1 an

CAP COBA : Constructeur d’ouvrage en béton armé

Formations pré-bac :

BAC PRO MV : Maintenance des véhicules

BAC PRO CPA : Carrossier peintre automobile

BAC PRO LOG : Logistique

BAC PRO OTM : Organisation de transport de marchandises

BAC PRO CTRM : Conducteur Transport Routier Marchandises

BAC PRO AFB : Aménagement Finition du bâtiment

BAC PRO ORGO : Organisation et Réalisation du Gros Oeuvre

BAC PRO ICCER : Installateur en Chauffage Climatisation et Énergies Renouvelables

Contacts : Stéphane BURDEYRON, DDFPT 03 85 97 44 15, [email protected]

Camille BAZEAU, DDFPT, 03 85 97 44 00, [email protected]



Lycée HILAIRE DE CHARDONNET :

BTS GPME : Gestion de la PME

Contact : Pascale ZUBIAUR, coordinatrice, 06 21 46 38 65 [email protected]

BTS PI : Professions Immobilières

Contact : Nathalie PIERRE, coordinatrice, [email protected]



Lycée MATHIAS :

Formations post bac :

BTS CG : Comptabilité et Gestion

BTS SIO : Services Informatiques aux Organisations (option A et option B)

BTS SP3S : Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social

Diplôme de Comptabilité et de Gestion

Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion

Formations pré-bac :

Bac pro AGORA :Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités

Contact : Cécile MARCHÉ, DDFPT, 03 85 97 48 04, [email protected]



Lycée NIEPCE BALLEURE :

Formations post-bac :

BTS CIEL - Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique option A : Informatique et Réseaux

BTS CIEL - Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique option B : Électronique et Réseaux

BTS CRSA - Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques

BTS CPI - Conception de Produits Industriels

BTS MDC - Métiers de la Chimie

BTS PDP : Pilotage de procédés

Formations pré-bac :

BAC Pro TCI - Technicien en Chaudronnerie Industriel

BAC Pro CIEL - Cybersécurité, Informatique et réseaux, Électronique

BAC Pro MSPC - Maintenance des Systèmes de production Connectés

BAC Pro MELEC - Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés

BAC Pro TRPM - Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques option Outillage

BAC Pro PEC - Plastiques et Composites

Contacts : Rachel MARICQ, DDFPT 03 85 97 96 30 - [email protected]

Marc LAVIGNE, DDFPT 06 04 59 14 26 - [email protected]

Contacts CFA de l’Éducation Nationale en Bourgogne :

Site internet : www.cfabourgogne.com

Chargée de Mission Apprentissage pour le département de la Saône et Loire :

Emeline LAVEY : 06.23.43.39.87. - [email protected]



Gestionnaire Apprentissage pour les établissements du chalonnais :

Sophie ZERAMDINI : 03.45.58.44.13. - [email protected]