Ecole de Tennis la Thaliette : les images de la seconde édition de la journée Inter IME

Pour la troisième année consécutive, le club de Tennis du nord de l’agglomération « La Thaliette » a signé une convention de partenariat avec le Dispositif d’Accueil Médico-Educatif (DAME ex IME) de Virey-le-Grand.

Ainsi, un groupe de jeunes en situation de handicap bénéficient d’un entraînement avec les jeunes de l’école de tennis chaque mercredi, accompagnés par Patrick Augagneur, éducateur sportif.

Et afin de faire connaître et de « montrer la voie » aux autres établissement de la région, Christophe Ramillon a souhaité mettre en place une journée Inter IME depuis l’an dernier.

Pour la seconde année consécutive, treize jeunes des établissements du DAME de Virey-le-Grand et des IME de Buxy et Tournus ont participé à cette journée inclusive et sportive.

Avec eux, ce sont une quinzaine d’élèves de l’école de tennis qui ont bénéficié de cet évènement.

Au programme : des échanges sportifs et ludiques et un repas du midi pris en commun au sein du restaurant pédagogique du DAME de Virey.

Au terme de cette journée, l’ensemble des jeunes participants a reçu une médaille et une coupe en présence de Patricia Convers, directrice du DAME et Christophe Ramillon, président du Tennis Club La Thaliette.

Tout ce petit monde a enfin pu profiter d’un gouter de l’amitié pour clôturer ce bel évènement :

« Nous cherchons d’ores et déjà une date pour l’an prochain et espérons attirer encore plus d’établissements », a ainsi signifié le président du club sportif.

Amandine CERRONE.