Interclub boxe américaine à Clamecy : 7 victoires au compteur pour les combattants du Fight Club Chalonnais

Ce samedi 6 avril, avait lieu l’interclub départemental de boxe américaine Light Contact (adultes et enfants) à Clamecy.

Plusieurs Clubs étaient représentés : Annonay, Clamecy, Chalon, La Ville du bois, Bons en Chablais … (liste non exhaustive)

Le Fight club Chalonnais 71 s’est déplacé avec 9 combattants qui ont obtenu de très bons résultats puisque ce sont 7 victoires qui ont été remportées par les Chalonnais !

« Pour certains d’entre eux, c’était une première et tous étaient ravis et motivés durant cette journée. Ça fait vraiment plaisir de voir les bons résultats, fruits des entraînements de ces derniers mois » a confié Yvan Flores, président et entraîneur du club.

Le prochain interclub aura lieu le dimanche 26 mai prochain à Crissey avec au programme des combats en boxe américaine adultes et enfants (tous niveaux).

Si vous êtes intéressés pour essayer la boxe américaine (pieds /poings) ou pour toute demande de renseignements vous pouvez solliciter Yvan Flores au 06.99.33.21.26.

Ou vous rendre directement au Fight Club Chalonnais 71 situé 28 Rue Paul Sabatier à Crissey.

Cours adultes : lundi / mercredi / vendredi à 19h30

Cours enfants : mercredi à 18h

Amandine Cerrone.