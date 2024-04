Ce dimanche, concert de printemps de Mandol’in Echo à la Maison des Syndicats

Le concert de printemps de Mandol’in Echo, c’est ce dimanche 14 avril à 17 heures à la salle des congrès de la Maison des Syndicats de Chalon. Sous la baguette de leur jeune et brillant chef Rafael Hernandez-Duarte, professeur de guitare à l’Ecole Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté, l’ensemble à plectres chalonnais vous entrainera dans un voyage à travers le monde pour découvrir les danses d’ici et d’ailleurs.

A cet effet les mandolinistes, mandolistes et guitaristes composant l’orchestre, interpréteront notamment des œuvres de Sergueï Rachmaninov, Masataka Hori, Raul Maldonado, et Jacques Offenbach.

Un concert à ne manquer sous aucun prétexte - même le beau temps annoncé par la météo ! -par les mélomanes chalonnais et grandchalonnais. En décembre dernier Mandol’in Echo avait fait salle comble au Studio 70. Ce week-end l’ensemble espère faire aussi bien dans un lieu plus habitué à accueillir des réunions et assemblées générales que des événements culturels. Gratuite pour les moins de 12 ans, l’entrée est fixée à 10 € mais seulement à 8 € pour les adhérents de la Confédération Musicale de France et de l’Union des Sociétés Musicales et Chorales de Chalon.

Gabriel-Henri THEULOT