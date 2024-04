Le Shiatsu s'installe au Centre Epione à Givry

Bien connu pour intervenir à la clinique Val Dracy, Anthony Cortinovis a décidé d'accentuer sa présence sur le territoire, avec une patientèle qui n'hésite pas à parcourir des kilomètres pour une séance de Shiatsu. Née au Japon, cette technique est reconnue officiellement depuis les années 60. Le praticien l'assure, "on a de très bons résultats sur toutes les problématiques de stress, de peurs, de colère mais aussi dans les cas de Parkinson et de cas de fibromyalgie. Le soulagement par le Shiatsu est plutôt bien apprécié et reconnu". Les séances s'adressent à toutes et tous sans question d'âge. Comptez 1 h de séance et 65 euros. De nombreuses mutuelles proposent le remboursement de quelques séances par an. Renseignez-vous bien auprès de vos organismes.

Certifié depuis 2006, Anthony Cortinovis rejoint désormais le Centre Epione avec une présence les lundi, mardi après-midi et jeudi après-midi. Des séances qui se prennent exclusivement sur rendez-vous au 06 81 93 42 35.

Laurent Guillaumé