ALCB : ça y est c’est fait l’équipe seniors masculine monte en Régionale 2, le retour en images avec Info Chalon

Le retour en images avec Info Chalon.

Et les fidèles supporters, venus en nombre ce dimanche au COSEC ont été récompensés puisque Chagny a conforté sa première place de leader en l'emportant 94 à 68.





Une belle victoire qui vient valider la montée en Régionale 2 !

Info Chalon a recueilli les mots du coach Sisqo :

"On a joué avec le cœur. C'est une belle victoire. Le travaille depuis août paye. Mes gars travaille dure depuis le début de saison, je suis très fier d'eux. Maintenant, on va savourer puis préparer les phases finales contre Beaune le 18 mai et 25 mai prochain.

Merci au public et à tous nos bénévoles d'être venus encore en nombre ! Le combat continue !"

C'est un beau moment festif et convivial qui a suivi le match avec au programme : du champagne, des rires, de la fête et le traditionnel ban bourguignon.

Une chose est sûre, maintenant, les supporters chagnotins n'attendent qu'une chose : de voir évoluer leur équipe en Régionale 2.

Info Chalon sera également sur le coup !

En attendant, vous pouvez suivre toute l'actualité de l'ALCB ici.

Amandine Cerrone.

Crédit photos : Deborah Robert