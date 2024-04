AVIS DE DECES - Madame Madeleine BREDILLET née DEYGOUT 

Le Creusot, Saint Sernin du Bois, Saint Ambreuil, Sorbiers (42),

Daniel et Annie Gilot,

Patrick et Marie-Claude Gilot,

Catherine et Patrick Bidault,

ses enfants ;

ses petits et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille et les amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine BREDILLET née DEYGOUT

survenu le 15 avril 2024, dans sa 90ème année.

Madeleine reposera à la chambre funéraire, 10 rue de Pologne à partir du 18 avril 2024 à 11h.

Ses obsèques civiles auront lieu le vendredi 19 avril 2024, à 14h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Le Creusot.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Citation pompes funèbres Viollon : 03.85.55.36.56