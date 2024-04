Cap sur le handicap ! L’OPAC Saône-et-Loire poursuit son engagement et signe un partenariat avec « Les Bouchons d’Amour ».

L'OPAC Saône et Loire, a eu le plaisir de signer une convention de partenariat avec l'Association "Les Bouchons d'Amour", une association reconnue d’intérêt général dévouée aux personnes en situation de handicap et à la protection de l'environnement.

Ce partenariat marque une étape de plus dans l'engagement de l'OPAC Saône-et-Loire dans sa démarche de sensibilisation sur le handicap, de la solidarité sociale et de la préservation de l'environnement. En unissant leurs forces, l'OPAC Saône-et-Loire et l'Association "Les Bouchons d'Amour" visent à promouvoir des actions solidaires et durables au service de la communauté.



L'Association "Les Bouchons d'Amour" est connue pour son initiative de collecte et de recyclage de bouchons en plastique, permettant ainsi de financer l'achat d'équipements pour les personnes en situation de handicap. Grâce à ce partenariat, l'OPAC Saône-et-Loire s'engage à soutenir activement cette cause en facilitant la collecte de bouchons dans ses locaux et ses six agences sur le territoire.



"Nous sommes ravis de collaborer avec l'Association 'Les Bouchons d'Amour' dans le cadre de ce partenariat significatif", a déclaré Lionel Duparay, Président de l’Office. "En unissant nos forces, nous pouvons faire une réelle différence dans la vie des personnes en situation de handicap et contribuer à la préservation de notre environnement.«



De son côté Guy Marquillie, Président National de l’association Les Bouchons d’Amour, remercie l’OPAC Saône-et-Loire pour son soutien et son engagement au profit des personnes en situation d’handicap. L’association nationale est représentée par Turia Oulad Belayachi, Présidente des Bouchons d’Amour Auvergne Rhône Alpes Bourgogne.

Contact : [email protected] Site internet : www.bouchonsdamour.com