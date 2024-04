AVIS DE DECES - Monsieur Léon PRIGENT

Fontaines, Plabennec (29), Mercurey, Mellecey

Evelyne, son épouse; André et Florence, Ronan et Corinne, Catherine et Martial, ses enfants;

Ses 5 petits-enfants;

Ses 3 arrière-petits-enfants;

Sa sœur Josette et Jacques; Son frère Simon et Charline; Sa belle-sœur Joëlle, ainsi que toute la famille ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Léon PRIGENT

Ancien d’Algérie,

Croix du combattant AFN, Chevalier de l’Ordre National du mérite,

qui nous a dit "Kenavo", à l’âge de 88 ans.

Les obsèques seront célébrées le vendredi 19 avril 2024, à 10h30, en l’église Saint-Just de Fontaines.

Ni fleurs - Ni plaques. Remerciements au service neurologique de l’hôpital de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

