Samedi 20 avril : grand vide-dressing ouvert à tous, organisé par La famille chalonnaise et petit retour sur cette très ancienne association

Plus de 100 ans après sa création en 1921, La Famille chalonnaise – composée exclusivement de bénévoles – est toujours présente pour aider les familles dans le besoin. Les recettes de ce grand vide-dressing contribueront à l’aide qu’elle a toujours portée à celles et ceux qui traversent des périodes difficiles.

Le vide-dressing sur la place du centre commercial des Aubépins

Ouvert à tous, vous y trouverez de tout à petit prix pour hommes, femmes, enfants : vêtements, chaussures, sacs et cartables, linge de maison (draps, couvertures, torchons, serviettes de toilette, nappes…), vaisselle, jouets, articles bébé… Il se tiendra sur la place du centre commercial Aubépins, devant la Vestiboutique.

Grâce aux dons de chacun, au dévouement de sa présidente Arlette Cornaire et de ses bénévoles permanents, cette association, qui compte plus d’une centaine d’adhérents, organise plusieurs actions caritatives ouvertes à tous. L’argent récolté permet d’apporter une aide de trois façons différentes : par la Vestiboutique pour les gens démunis (située sur la place du centre commercial des Aubépins) où vos dons sont offerts aux plus démunis, par sa participation financière à d’autres associations caritatives (les colis alimentaires d’urgence de la FACE notamment), soit sous forme de dons exceptionnels aux particuliers qui rencontrent des difficultés (exemple concert : l’achat d’un frigo à la suite d’un incendie).

Pour les dons ou tout renseignement, ses bureaux sont situés sur la rocade, rue du Général Duhesme, au-dessus de la Bricothèque.

Bourse aux vêtements au Clos bourguignon : vendez vos propres vêtements inutilisés

Trois fois par an, La Famille chalonnaise organise une Bourse aux vêtements. Le fonctionnement est simple : contre l’adhésion à l’association (une dizaine d’euros), vous apportez les vêtements dont vous ne vous servez plus. Ils seront en vente pendant la journée de la Bourse, et vous empocherez le montant moins 10 % du prix de vente qui iront à l’association.

Le vide-dressing

Chaque année, au printemps et en octobre, la place du centre commercial Aubépins est le lieu d’un vide-dressing où les bénévoles de l’association rassemblent les dons des particuliers subsistants et ceux de la Croix-Rouge. Des rendez-vous prisés qui sont très attendus.

Le vestiaire-neige : de décembre à mars

Pendant la période hivernale, vêtements chauds et équipement de ski (habits) sont prêtés pour que chaque personne, même dans le besoin, puisse connaître les sports d’hiver. En 2023, 155 personnes ont pu profiter de cette action.

Historique de l’association : connaissez-vous La (grande) Famille chalonnaise ?

Elle était là avant bien d’autres… La présidente Arlette Cornaire la présentait ainsi, le 29 janvier 2022, journée où fut fêté le centenaire de sa création en présence du Maire :

« Créée en janvier 1921, elle s’appelait alors la GRANDE FAMILLE CHALONNAISE, issue du mouvement patronal plutôt chrétien, reflétant le paternalisme de cette époque d’après-guerre. Puis elle est devenue la GRANDE FAMILLE en 1935 et, en 1974, elle a pris son nom actuel : LA FAMILLE CHALONNAISE.

Dès sa création, la philosophie a été de venir en aide aux familles, tant sur le plan matériel que sur le plan conseil. Créée à l’initiative de Monsieur ROUYER, avoué, lequel souhaitait que les familles puissent bénéficier de remises dans les magasins et les transports, c’était plus qu’une nécessité, après cette guerre qui a laissé tant de veuves, d’autant plus que les aides familiales n’existaient pas. »

Et de rappeler : « Notre rôle est plus que jamais nécessaire, depuis l’ouverture de la Vestiboutique, superbe endroit phare, nous rencontrons des personnes en grande difficulté que nous tentons de porter avec d’autres associations telles que la FACE, Saint-Vincent de Paul, le Secours catholique, la Croix-Rouge, les Petits frères des Pauvres. Des bénévoles permanents de ces associations participent aux distributions alimentaire et vestimentaire chaque jour d’ouverture. »

On ne peut que saluer le dévouement de ces gens, souvent retraités, qui œuvrent sans relâche dans l’altruisme, une valeur souvent oubliée dans notre société de consommation.

Merci à eux, merci à ceux qui donnent aussi.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Plus d’infos :

La Famille chalonnaise

— Lieu de dépôt des dons : 14, rue Général Duhesme (sur la Rocade)

— Ouverture : mardi et jeudi (14 h 30 à 17 h).

— Vestiboutique : Centre commercial Aubépins (lundi et mercredi, de 9 h à 11 h). Dans l'attente d'une signalétique plus visible, voir photos ci-dessous.