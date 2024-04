L’association ‘Pour Chalon avec Vous’ développe des idées avec les populations des quartiers.

25 personnes ont participé à l’événement !

L’association ‘Pour Chalon avec Vous’ représentée par son président Alain Rousselot-Pailley (ancien Maire de Châtenoy-en-Bresse et ingénieur d’un grand groupe industriel français), son Vice-président Didier de Carli (ancien cadre commercial et passionné d’histoire de la ville de Chalon-sur-Saône), Bernard Gauthier (ancien élu et ancien chef d’opération de constructions publiques au Ministère de l’équipement et du logement) avaient organisé la 4ème balade urbaine dans les quartiers de Chalon-sur-Saône.

Après le quartier de la Citadelle, de l’île saint Laurent et de Boucicaut, c’était autour du quartier Saint Cosme et de ses habitants de participer pendant 2 heures à une déambulation dirigée et commentée où ils ont pu échanger avec les intervenants Alain Rousselot-Pailley, Didier de Carli et Bernard Gauthier.

Des habitants du quartier qui n’ont pas hésité à écouter les recommandations, les remarques et les propositions des organisateurs pour régler les différents problèmes qui se posent à ce jour sur ce quartier sud de l’agglomération chalonnaise : Bouchons récurrents sur l’Avenue Niepce - Aménagements urbains possibles pour les mobilités douces - Solutions pour les 2 parkings à l’abandon rue de l’Alma - Replanter des arbres rue Victor Hugo - L’ancien site devenu friche, EDF, GDF et Engie resté à l’abandon qui pourrait très bien accueillir un Pôle Police Nationale et Municipale plutôt qu’au centre ville (rue de la banque) où un pôle médical serait plus nécessaire et plus accessible à la population chalonnaise - Végétaliser la Place Sémard (Gare) qui reste actuellement très minérale, froide l’hiver et de surcroit très chaude l’été, afin d’apporter une zone de refuge aux voyageurs… Voilà toutes les idées et solutions qui ont été abordées, échangées et qui ont inspirée les habitants du quartier.

Rappelons que ‘Pour Chalon avec Vous’ est une association citoyenne qui a volonté d’être une force de propositions, tournée vers Chalon et le Grand Chalon dont les motivations sont les suivantes : L’économie et le commerce, le social et l’associatif, l’écologie et le développement durable, l’environnement et l’urbanisme, la sécurité et le bien vivre ensemble intergénérationnel…

L’association citoyenne ‘Pour Chalon avec Vous’ vous donne rendez-vous pour sa prochaine balade urbaine le dimanche matin 5 mai en face de la Maison des Syndicats pour une marche solidaire autour du lac des Près Saint Jean au profit de la SPA de la région de Chalon.

