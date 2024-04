Retour sur le Trail du Mont Avril

Dimanche 14 avril s'est tenu la 14ème édition du Trail du Mont Avril organisé par l'Entente Chalonnaise d'Athlétisme (ECA) qui a réuni 285 coureurs et marcheurs sous un beau soleil. Plus de détails avec Info Chalon.

285 coureurs et marcheurs contre 169 en 2023, soit une augmentation de près de 70%.

Il y a plusieurs raisons à ce succès. Tout d'abord, de très belles conditions météo avec un soleil radieux toute la matinée. De plus, le Trail est une discipline qui a le vent en poupe et le Trail du Mont Avril plaît beaucoup avec les magnifiques paysages qu'il propose au travers les sentiers de la Côte Chalonnaise, le Mont Avril et sa difficulté qui reste accessible.

Enfin la contrainte de produire un certificat médical a disparu au profit du process simplifié entièrement digitalisé «Parcours Prévention Santé», portée par la Fédération Française d'Athlétisme (FFA), ce qui facilite l'accès aux courses au plus grand nombre.

«Nous sommes très heureux des résultats de ce Trail du Mont Avril dont le nombre d'inscrits cette année est au-delà de nos objectifs. Le Trail du Mont Avril est le fruit de l'investissement du club de l'ECA et d'une équipe de bénévoles qui sont ravis d'offrir du plaisir aux gens et de permettre à tout un chacun de vivre une expérience sportive en pleine nature», nous confie Bernard Lubin, le président de l'ECA.

Nombre d'engagés par course :

11,5km = 161

25,5Km = 73

2,5km – Course enfants = 25

Marche Nordique = 26

TOTAL = 285

Tous les résultats sont en accès libre (cliquez ici).

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati