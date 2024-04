Pour sa 2ème édition, le "Troc plantes, boutures et graines" de Fontaines a attiré encore plus d’adeptes.

Le "Troc plantes", c’est avant tout un moment d’échange et de partage entre jardiniers amateurs et expérimentés.

Cet évènement de printemps à Fontaines permet de trouver des graines, des plants ou des boutures selon un principe simple d’échange. C’est donc une belle occasion pour partager non seulement des plantes mais aussi des connaissances en jardinage, horticulture, de rencontrer d’autres jardiniers et encourager la biodiversité.

La première édition du "Troc plantes" avait remporté un beau succès, succès inattendu pour Françoise Pépin qui avait pris l’initiative de cette manifestation et en avait soumis l’idée à Bénédicte Bourgeon, 2ème adjointe à la municipalité. Les élus avaient adhéré rapidement au projet.

La deuxième édition de ce samedi 20 avril a compté une douzaine d’exposants et des ateliers dont celui du Maître-Composteur du Grand Chalon. A ce sujet, 55 composteurs bois ont été distribués aux personnes qui s’étaient inscrites.

Un autre stand “inclusion numérique” a été animé par les conseillers numériques du Grand Chalon, autour de l’application gratuite “PlantNet”, qui permet d’identifier et mieux connaître les plantes.

Parmi les visiteurs et troqueurs, on pouvait noter la présence de Nelly Meunier-Chanut maire de Fontaines et de quelques élus.

Le "Troc plantes" s’était installé au cœur du Parc Sainte-Suzanne, dans une ambiance conviviale avec un défilé incessant de troqueurs venus d’un peu partout.

Les organisateurs avaient prévu une petite restauration sur place.

C.Cléaux