Campagne européenne - Besoin d'Europe 71 mobilise les citoyens sur le marché de Chagny

Ce dimanche 21 avril, sur le marché de Chagny, la coalition politique « Besoin d'Europe 71 » a lancé sa campagne pour les élections européennes du 9 juin prochain. De 10 h à midi, les membres de cette coalition, regroupant la liste commune Renaissance, le MODEM, Horizons, le Parti Radical et l'UDI, ont rencontré les citoyens pour échanger et sensibiliser sur les enjeux européens. Ils ont été rejoints de plusieurs membres de Territoires de progrès.

Etaient présents plusieurs soutiens à Valérie Hayer, tête de liste pour Renaissance, Eurodéputée depuis 2019 et présidente du groupe Renew Europe, ainsi que Rémy Rebeyrotte, député de Saône-et-Loire, et Jérémy Decerle, député européen, a exprimé son engagement pour une Europe dynamique et engagée. Les membres de Besoin d'Europe 71 ont exprimé l’engagement de la liste pour une Europe dynamique et engagée, et ont souligné leur volonté d'écouter les préoccupations des citoyens et de les représenter efficacement au niveau européen.

Cette initiative a permis aux citoyens de Chagny de poser leurs questions, d'exprimer leurs opinions et de participer activement au débat démocratique, dans une ambiance chaleureuse et conviviale sur le marché local.