AVIS DE DECES - Madame Simone FABRIS née PARRAUD

CANNES - CHÂTENOY-LE-ROYAL - CHALON-SUR-SAÔNE



Agnès et Louis VEAUTIER, sa fille et son gendre ; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que toute la famille rappellent à votre souvenir

Madame Simone FABRIS

née PARRAUD

décédée le 27 avril dernier

à l'âge de 88 ans.

L'inhumation de son urne sera célébrée au cimetière de Châtenoy-le-Royal lundi 29 avril à 11 heures.