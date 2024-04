Excellents résultats du KARATHAÏ CHALON aux championnats de France !

Le Karathaï était en déplacement ce week-end pour les championnats de France Karaté light-contact* au palais des sports de Gerland à Lyon.



Les huits compétiteurs ramènent 5 titres de champion de France, un titre de vice-champion et deux 3ème places.



Triplé de la fratrie pour la famille Ouassef !



Jessim, en benjamins -35, remporte le titre avec 4 combats !

Kais, premier chez les minimes -40 avec 3 combats et enfin Karim, deux combats en pupilles -30.

Aucuns rounds perdus pour les frères qui commencent à avoir un joli palmarès !



Antoine Rousselle Seraut, champion de France chez les juniors -65, avec 3 combats, tous les rounds remportés !



Tommy Xiong, champion de France en cadets -60 avec 2 combats gagnés et aucuns rounds de perdus.



Mimoun Louafi, vice-champion de France en vétérans -76, 4 combats et la finale perdue 4-2 ! Mimoun aura fait une très belle saison avec également une seconde place à la coupe et aux championnats de France Karaté Semi-Contact.



Deux 3ème places avec le sénior, Henni Ismaël en -85, qui passera le premier tour, perdra au second combat contre le futur champion et gagnera ses repêchages, et enfin pour Ilan Maître en juniors -65.



Prochaine échéance pour le club, un stage de Mixed Martial Arts- Karaté Mix le dimanche 5 mai avec Antony RÉA à la maison des sports de Chalon-sur-Saône !

Détails sur www.karathai.fr



*Boxe pieds-poings sans low-kicks.