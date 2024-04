Succès et partage lors du tournoi de basket Uniball organisé par le Chalon basket club

mardi 16 avril dernier, le Chalon basket club a eu l'honneur d'organiser le tournoi de basket Uniball, un événement sportif unique en son genre. Ce tournoi a rassemblé 7 établissements médico-sociaux, dont les Papillons Blancs d'Autun, les Espaces Tournus, les Papillons Blancs du Breuil, l'ADFAAH Givry/St Remy, l'AMEC, l'APAJH et l'Accueil de jour Beaune, ainsi que des jeunes enfants valides du centre de loisirs Farges les Chalon et Fontaines-Rully.

Cette journée a été marquée par un véritable esprit de partage et de convivialité. Plus de 70 personnes, mêlant personnes en situation de handicap et jeunes enfants valides, se sont réunies pour célébrer le sport et l'inclusion. Les participants ont pu profiter d'ateliers variés axés sur la précision, la réaction et l'équilibre, grâce auxquels chacun a pu exprimer ses talents et sa passion pour le basket.

Un des points forts de cette journée a été la générosité de notre sponsor, FITECH, qui a permis de financer le pot de l'amitié. Les délicieuses pâtisseries confectionnées par la boulangerie La Meulière ont ajouté une touche sucrée à ce moment de partage et de célébration.

Le Chalon basket club tient à exprimer sa gratitude envers la commune de Rully, qui nous a gracieusement accueillis dans leur salle pour cet événement. Leur soutien et leur hospitalité ont contribué à la réussite de cette journée mémorable. Nous souhaitons également remercier chaleureusement le BCFR (Basket Club Fontaines Rully et la MMA (Multi Activités Adaptées) pour leur collaboration précieuse dans l'organisation de ce tournoi. Leur engagement et leur enthousiasme ont été essentiels pour offrir une expérience inoubliable à tous les participants.

Le Chalon basket club et tous les participants espèrent que cet événement pourra se pérenniser et se répéter au fil des années. Le tournoi de basket Uniball a démontré l'importance de l'inclusion et du partage, en mettant en avant les talents et les capacités de chacun, quel que soit son handicap.

Cet événement a également été l'occasion de sensibiliser le public à la diversité et de promouvoir les valeurs d'égalité et de respect. Les sourires et l'enthousiasme des participants témoignent du véritable succès de cette journée mémorable.

Nous espérons que ce tournoi de basket Uniball continuera d'inspirer d'autres initiatives similaires, afin de promouvoir l'inclusion et de permettre à chacun de s'épanouir à travers le sport.