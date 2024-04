Nostalgie de la vieille école au travers des diplômes de 1890 à 1960, exposition au musée de l’école de Saint Rémy.

Un peu d’histoire sur la création du "certificat d'études primaires"

Par une circulaire du 20 août 1866, le ministre Victor Duruy institue un certificat d’études primaires destiné « aux élèves qui auraient subi avec succès un examen portant au moins sur l’enseignement obligatoire », c’est-à-dire la lecture, l’écriture, l’orthographe, le calcul et le système métrique. L’examinateur de l’enfant est, pour l’heure, son instituteur, en présence et avec le concours du maire ou du curé. C’est le début d’une grande aventure scolaire, culturelle et sociale. (Source : France archives)

Le certificat d’études primaires (certif.) était un diplôme qu’un élève obtenait à la fin du cycle de l’enseignement primaire élémentaire. L’obtention de ce diplôme confirmait que l’élève disposait des connaissances de base, comme écriture, lecture, calcul, histoire-géographie, sciences…

En France, depuis 1881, on ne pouvait pas exercer la fonction d’instituteur dans une école publique, sans être pourvu du Brevet de capacité pour l’enseignement primaire.

L'expo au musée de Saint Rémy

Cette exposition au musée de l'école met en valeur le certificat d’études primaires, diplôme mythique parfois contesté mais constamment adapté aux évolutions sociétales. Officiellement le CEP a été supprimé par un décret du 28 août 1989, il reste lié à l’histoire de l’instruction primaire.

Le musée de l’école de St Rémy présente toute une collection de diplômes, de 1890 à 1960, objet de dons privés mis en valeur par Cyril et Bruno animateurs du musée. Plus de 100 diplômes sont exposés du CEP en passant par le brevet sportif populaire ou le Brevet de Capacité pour l’Enseignement Primaire institutrice et bien d’autres, les visiteurs peuvent se plonger dans l’enseignement reçu par leurs parents, grands-parents et arrières grands-parents. La provenance est de différentes régions et académies.

Le coup de cœur des deux animateurs Cyril et Bruno s’est tourné vers le Certificat d’Etudes Primaires obtenu en 1926 par Mlle Boissy Marie-Séraphine né en 1914 devenue institutrice. Son diplôme a été offert au musée par Mme Peubey, sa fille, elle-même institutrice, habitante de St Rémy.

Deux autres documents de 1887 exposés sont le reflet de la valeur donnée à la réussite diplômante, à cette époque.

Le premier atteste que Mme Guillemin directrice de l’école Châlon Saint Cosme s’est vue décerner la Grande médaille de vermeille pour Travaux de classe et Herbier au concours régional de Nevers 1887 exposition scolaire.

Le second pour le même concours Mme Guillemin a reçu le diplôme de la Grande médaille d’argent pour Travaux manuels.

L’exposition est visible jusqu’au 26 avril au musée de l’école à Saint Rémy.

C.Cléaux