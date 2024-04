AVIS DE DECES - Monsieur Yves CHANGARNIER

VERDUN-SUR-LE-DOUBS - ALLEREY-SUR-SAÔNE - BEAUNE



Claudine, son épouse ;

Nicolas et Betty,

Frédéric et Emilie,

ses enfants ;

Nathan, Evan, Enzo, Emma,

ses petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

survenu à l'âge de 81 ans.

Ses obsèques auront lieu lundi 29 avril, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Yves repose à la chambre funéraire de Ciel, 6 ZA de Charbonneau.

Pas de plaques.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.