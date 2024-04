AVIS DE DECES - Monsieur René LAMALLE

TOURNUS

Sophie et Jérémy,

Armelle et Renaud,

ses filles et leurs conjoints ; Raphaël et Anaëlle,

ses petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René LAMALLE

survenu le 25 avril 2024,

à l’âge de 72 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le vendredi 3 mai 2024, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Pas de plaques, pas de fleurs. Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Pompes Funèbres Guillon Chalon/Saône / St-Gengoux- Le-Nal

Crissey / Sennecey-Le-Grand www.pfguillon.fr - 03 85 48 29 37