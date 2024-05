La Compagnie des Toits choisit Dracy le Fort pour sa première implantation en Bourgogne

Florent Mansot est à la tête de cette 18e agence de la Compagnie des Toits, qui a fait le choix de Dracy le Fort pour son implantation en Saône et Loire et plus largement en Bourgogne-Franche Comté. Fondée en 2014 puis développée en réseau en 2020 par Nicolas Legendre, La Compagnie des Toits se positionne comme le réseau expert des toits professionnels, considérant le toit comme un équipement stratégique qui impacte la performance de toutes les activités professionnelles. "En tant que partenaire durable des entreprises ou organismes (privés ou publics), La Compagnie des Toits accompagne ses clients avec une offre de services globale dédiée à la gestion du cycle de vie des toits professionnels : Études, Interventions, Maintenance".

Etanchéité, couverture et zinguerie sont autant de sujets que la Compagnie des Toits entend porter sur le territoire à destination des entreprises ou organismes. C'est un long travail auprès des prescripteurs qui a été entrepris par la petite équipe nouvellement installée à Dracy.

A noter que l'entreprise embauche un couvreur-zingueur et un étancheur. Vous êtes invités à vous rapprocher de Florent Mansot au 06 16 76 60 89 [email protected]

Laurent Guillaumé