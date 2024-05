Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : L'ASHBCC toujours maître de son destin (24-19)

Toujours à la lutte pour le maintien, les Bleus et Blancs recevaient l'Entente Saône Mamirolle ce samedi. Moins bien classé que son adversaire du soir, l'ASHBCC entame le dernier sprint de la saison avec pour seul objectif : le maintien en Nationale 3 et cela a plutôt bien débuté. Plus de détails avec Info Chalon.

Mieux positionnés au classement, les Francs-Comtois lancent les hostilités dès leur première attaque. Pas du tout impressionnés, les Bleus et Blancs restent au contact grâce à Sasha Gostomski (3-3). Le public de la Maison des Sports assistait à un vrai combat, les deux équipes se rendant coup pour coup. À la 21ème minute, les joueurs d'Audrey Col font le break pour la première fois de la partie (10-8) sous l'impulsion de son gardien Mohamed Amine Boukraiem, auteur d'un match spectaculaire (17 arrêts) et d'Alexandre Rabanete plutôt inspiré en ce début de rencontre.

Si Samy Taj, de retour sur le parquet pour pallier les nombreuses blessures, joue de son expérience pour maintenir le cap, Mamirolle reprend la main en fin de première mi-temps et retourne au vestiaire avec deux buts d'avance (11-13).

Les Rocks Cheerleaders étaient également à la fête en présentant un show rythmé pendant la pause. Quinze minutes de performance pour tenir le public en haleine avant le retour des gladiateurs. L'occasion pour les filles d'Isabelle Druhot-Perigault de souhaiter un bon anniversaire à Carla.

Si les Bleus et Blancs ont pris la fâcheuse habitude de mal démarrer les entames de seconde période, il en était tout autre ce samedi soir. Quinze minutes sans encaisser un seul but, notamment grâce à une défense impénétrable et un Boukraiem sûr de lui dans ses cages et de l'autre côté du terrain Karl Cialone et Oscar Ollier permettent aux siens de recoller (13-13). Il reste 15 minutes à jouer et aucun vainqueur ne semble se dessiner jusqu'à ce que l'ancien capitaine emblématique du club, Samy Taj, remette un coup d'accélérateur. Un nouvel arrêt de Mohamed Amine Boukraiem et une contre-attaque éclair d'un Maxence Lachaux du feu de Dieu porte l'avantage des locaux à trois buts (17-14). Il ne reste plus qu'une petite dizaine de minutes et c'est à ce moment-là qu'Eloy Guérin, en meilleur buteur de l'équipe, décide d'ajouter sa pierre à l'édifice scellant l'issue du match (24-19).

Chalon s'interdit de penser à un éventuel joker. Il reste deux matchs à jouer, deux matchs qu'il faudra ABSOLUMENT remporter afin de finir la saison de la meilleure des façons et ainsi valider un maintien ô combien important. En s'appuyant sur une défense aussi solide que ce soir (samedi) et un collectif soudé, l'ASHBCC a tous les ingrédients pour parvenir à son objectif.

(Avec l'aimable contribution de Bruno Henry)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati