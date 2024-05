Concert ce samedi à l'Eglise Saint-Blaise de Chenôves

Chers amis de la musique,

L’année dernière, avec deux de mes proches complices, la flûtiste néerlandaise Saskia Coolen et le gambiste-violoncelliste allemand Rainer Zipperling, nous avons enregistré la première partie d’un CD en l’église St Blaise de Chenôves, connue pour ses qualités acoustiques et le calme de ses environs. Nous effectuerons la deuxième partie dans quelques semaines, du 3 au 7 mai. Le samedi 4 mai, à 17h, nous donnerons un petit concert informel, au programme duquel nous jouerons quelques œuvres figurant sur notre prochain disque (pièces de Marin Marais, François Couperin, Jean-Féry Rebel, de même que des commandes faites auprès de compositeurs contemporains). Il y aura aussi des pièces d’orgue jouées sur le tout nouvel instrument récemment installé dans l’église grâce à la générosité de quelques paroissiens mélomanes. L’entrée est libre et une collecte aura pour but de contribuer au financement de notre projet discographique. Le concert sera suivi d’un verre de l’amitié.

Nous nous réjouissons de vous accueillir ! Patrick Ayrton