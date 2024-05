AVIS DE DECES - Monsieur Alain FIEUX

SAINT-LOUP-DE-VARENNES



Annick, son épouse ;

Sébastien, Alexandre, ses fils ;

Jenyfer, Carole, ses belles-filles ;

Ethan, Ambre, ses petits-enfants ;

Claude, Annick, Gilbert,

ses frères et sœurs ;

ses beaux-frères et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alain FIEUX

survenu tragiquement le 2 mai 2024, dans sa 70e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 10 mai 2024, à 14 heures en l'église de Saint-Loup-de-Varennes.

Pas de plaques.

Alain repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.