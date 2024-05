"La valeur ajoutée de l'industrie à un territoire est essentielle" rappelle Eric Michoux

Le groupe Galilé qui totalise désormais 1000 salariés et un chiffre d'affaire de plus de 200 millions d'euros est sans doute le plus gros groupe industriel indépendant bourguignon. Et il n'entend pas en rester là.

Beaucoup le connaissent pour ces aventures en politique mais derrière le personnage Eric Michoux, c'est un vrai capitaine d'industrie qui se dissimule. Localement, on lui attribue l'entreprise Escofier sur SaôneOr mais le patron de Galilé a tissé au fil de ces dernières années, tout un maillage d'entreprises industrielles, réparties sur l'ensemble du territoire mais aussi avec une présence à l'international, notamment en Allemagne, Roumanie et en Inde.

Aujourd'hui Galilé, c'est 35 sites industriels, totalisant 35 PME industrielles, qui ont toute un intérêt à travailler ensemble. Et c'est là, toute la force du réseau Galilé, créé au fil des années. Un maillage d'entreprises qui peuvent à tout moment devenir un support à une autre. Désormais tourné vers la robotique, le soudage, la manutention, la transitique, la production, l'électro-technique mais aussi la décarbonation, Galilé investit depuis longtemps maintenant dans l'intelligence artificielle au point de disposer à Lyon de 4 chercheurs dédiés au sujet. A Remiremont dans les Vosges, c'est un site industriel qui a intégré l'IA comme un process de production normalisé.

"Je suis très attaché aux territoires et à la valeur ajoutée industrielle créée au coeurs de ceux-ci" insiste Eric Michoux, qui a fait de la ruralité l'un de ses sujets de prédilection. "Montrer que les territoires n'ont rien à envier aux métropoles, c'est assez exhaltant. Le seul rempart contre la smicardisation de notre société, c'est l'industrie, la création de valeur ajoutée à travers cette belle industrie" insiste le chef d'entreprise.

Demain ? A très brève échéance, ce sont 5 à 6 nouvelles entreprises industrielles qui intégreront le groupe Galilé a annoncé Eric Michoux, avec un chiffre d'affaire qui devrait connaître un sacré coup d'accélérateur pour être porté à 300-350 millions d'euros de chiffre d'affaires avec plus de 300 nouveaux salariés intégrés au groupe. "On démontre aux plus jeunes qu'on peut trouver du sens dans l'industrie et ça marche. On frappe à notre porte parce que notre manière de concevoir les choses attire" assure le patron de Galilé avec un large sourire.

Laurent Guillaumé