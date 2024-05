La Région Bourgogne-Franche-Comté et l’Agence Écono- mique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté mettent en avant l’innovation du territoire au Salon Viva Technology

Un stand régional commun

La Région Bourgogne-Franche-Comté et l’AER BFC, accompagnées de 12 start-ups régionales, seront présentes sur un pavillon commun pour accueillir les visiteurs. Rendez-vous sur le stand B27 (Hall 1) pour découvrir nos projets innovants et explorer l'écosystème régional ainsi que les nombreuses opportunités offertes par notre territoire. Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région Bourgogne- Franche-Comté, inaugurera le stand par sa présence le 22 mai, premier jour de ce salon qui est une belle vitrine pour les 12 start-ups régionales exposantes :

1 km à pied (71), CHLYNN (25), Cocolis (21), Ecollant (89), Foxar (21), Interstis (71), Losange (58), Mincatec Energy (90), N2Air (39), Silmach (25), Strivee (21), Vibiscus (25)

Un stand placé sous l’innovation technologique

Deux autres start-ups régionales seront présentes sur le stand pour mettre en avant l’une de leurs dernières innovations. La start-up Blue Frog Robotics présentera Buddy, un petit robot d’accueil interactif qui séduira les visiteurs par son intelligence et sa convivialité. La start-up IntiReality proposera, quant à elle, une expérience immersive à travers la réalité augmentée, offrant aux visiteurs un parcours de découverte du cadre de vie de la région.

La French Tech BFC, capitale French Tech de l’année 2024

La présence de la région Bourgogne-Franche-Comté au Salon Viva Technology, le plus gros salon européen du numérique, s’inscrit dans la Stratégie Régionale de Développement Économique d’In- novation et d’Internationalisation (SRDEII). Elle a pour objectif de positionner la région dans la com- pétition mondiale et de faire rayonner à l’international ses savoir-faire notamment dans la foodtech, la healthtech, les nouvelles mobilités, l’énergie ou bien encore la robotique et l’intelli- gence artificielle.

La région Bourgogne-Franche-Comté, reconnue comme un terreau fertile pour les innovations tech- nologiques, se distingue par une collaboration exemplaire entre les acteurs publics et privés. Son écosystème tech compte aujourd'hui plus de 400 start-ups et 1 200 établissements pour environ 20 000 emplois ; des atouts qui ont valu à la French Tech Bourgogne-Franche-Comté, d’être désignée Capitale French Tech de l’année 2024.

Cet écosystème tech, combiné à un héritage industriel florissant, offre un environnement propice au développement des start-ups industrielles.