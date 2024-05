Bonne ambiance au vide-greniers des Aubépins

Ce dimanche, il n'y avait qu'une dizaine d'exposants au vide-greniers du Comité de quartier Avenir-Aubépins-Saint-Gobain, une faible représentation due à un temps incertain et, sans doute, un manque de communication.

Beaucoup de visiteurs, toutefois, dont un certain nombre de personnes qui suivent le comité dans tous ses évènements.

«Cela me fait plaisir et pour moi, un évènement ne rime pas forcément avec argent mais avec lien, affinités et vie de quartier», nous confie Maryline Nutte, la présidente du Comité de quartier Avenir-Aubépins-Saint-Gobain.

«La nouveauté initiée par mon équipe et moi-même et appuyée par Sophie, animatrice Famille à la Maison de quartier, est d'encourager les enfants et adolescents à vider leur chambre et exposer gratuitement», poursuit cette dernière, «l'objectif est de leur faire prendre conscience plutôt que de stocker des livres, jouets, jeux plus adaptés à leur âge et des vêtement trop petits. Ils peuvent les vendre et récupérer un peu d'argent de poche pour s'acheter quelque chose qu'ils ne peuvent pas s'offrier par manque de moyens».

Une initiative auprès de la jeunesse à saluer et à encourager.

