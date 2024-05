Mathis Bourgeois du Pétanque Givry Club décroche le titre départemental en individuel junior

Ce dimanche avait lieu le championnat de Saône et Loire individuel junior à Pierre de Bresse et avec 18 jeunes engagés et un concours en formule swiss c'est à dire en 4 parties, gagnant contre gagnant, puis quart, demi et finale, le Givry Pétanque Club poursuit sur son élan. Mathis Bourgeois est devenu ce dimanche Champion de Saône et Loire individuel junior, un nouveau titre à son actif. A noter également la très belle performance du Mercuréen Yanis Mourot, licencié au club de Givry, qui s'est incliné en quart de finale.