AVIS DE DECES - Monsieur Noël GADAN

BARIZEY - CHATEL MORON - MERCUREY



Stéphane et Oriane GADAN,

Jean-Marie GADAN et Valérie,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses sœurs et son frère ;

ses nièces et neveux ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Noël GADAN

survenu à l 'âge de 78 ans.

Les obsèques seront célébrées jeudi 16 mai 2024, à 14 heures, en l'église de Chatel Moron.

Monsieur Noël GADAN, repose à la chambre funéraire de Dracy le Fort et sera visible du 10 mai au 13 mai 2024.