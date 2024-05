De nombreux athlètes chalonnais ont terminé sur les podiums de la compétition Interclubs d’athlétisme

47 athlètes chalonnais ont performé sur la journée !

Dimanche 12 mai au stade de l’ECA de Léo Lagrange à Chalon-sur-Saône, le club d’athlétisme chalonnais présidé par Bernard Lubin, assisté d’une quarantaine de bénévoles recevait dans le cadre de la compétition interclubs 12 équipes de Nationale 2 réparties en 2 niveaux A et B.

Lors de cette grande fête de l’athlétisme, chaque club devaient présenter deux femmes et deux hommes sur toutes les disciplines de l'athlétisme (100, 200, 400, 800, 1500, 3000, marche, 100/110m haies, 400m haies, 3000m steeple, longueur, hauteur, triple, perche, poids, javelot, disque, marteau et relais 4x100m et 4x400m) ainsi que 6 juges. En fin de journée chaque performance réalisée était analysée et il était attribué un certain nombre de points aux clubs pour un classement final par équipe.

Côté bilan chalonnais il est plutôt positif :

Médailles d’Or féminin en catégorie N2A : Océane Soret (200 mètres en 26’’43), Lucille Jambon (400 mètres en 59’’73), Emilie Jambon (Saut longueur 5,27 m), Elise Lebreton (disque 1kg 33, 21 m), Laura Denizot-Emilie Jambon-Leah Catel-Lucille Jambon (relais 4 x 400 4’ 09’’ 89), Lara Musler (3 000 m marche 15’ 50’’ 59).

Médailles d’Or masculin en catégorie N2A : Gaspard Lagoutte (100 m 11’’ 51), Fadaane Hamadi (100 m Haies 14’’ 76), Tom Bawara-Conzy (Saut en hauteur 1,90 m), Maël Moutoussamy (Triple saut 14,55m), Loan Moutoussamy (poids de 7 kilos 11,73m), Mathéo Goin (disque 2 kilos 35,82m).

Ont obtenu également une médaille d’argent : Emilie Jambon (200 m), Clara Rostaing (1 500 m), Océane Soret (Triple saut), Aymaric Baudin (100 m) Alexandre Baert (400 m), Vivian Vasse (3 000m), Fadaane Hamadi (saut longueur), Loan Moutoussamy (triple saut), Gaspard Lagoutte - Aymeric Baudin- Youssri Hafdhaoui - Maël Moutoussamy (relais 4 x 100 mètres), Flordin Lountala – Mathéo Goin – Tommy Charlot – Alexandre Beart (relais 4 x 400 mètres).

Ont obtenu également une médaille de bronze : Anaïs Puget (400 m), Laura Denizot (400m haies), Leah Catel (400m haies finale B), Romane Alampi (saut en hauteur), Laura Denizot (saut à la perche), Léah Catel (Triple saut), Lisa Dubief (disque 1 kilo), Romane Alampi - Jasmine Miligui - Océane Soret – Mathilde Jambon (relais 4 x 100m), Flordin Lountala (200m), Paul Bidaut (400 mètres), Mathieu Dumont (1 500m), Samuel Alampi (400m haies)

Classement par équipe des 5 premiers : 1er EA Mâcon (49 057 points), 2ème Dijon U.C (45 559 points), 3ème Entente Chalonnaise (45 061 points), 4ème Lons Athlétisme (42 665 points), 5ème E.A Le Creusot (40 325 points) …

J.P.B